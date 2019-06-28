Burak izdihamı

Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Burak Özçivit, yoğun ilgiden dolayı ezilme tehlikesi geçirdi ve sevenleriyle buluştuğu platform çöktü. Etkinliğe bir saat ara verildikten sonra yakışıklı oyuncu, sevenlerinin karşısına tekrar çıktı. Bazı gençlerin, Burak Özçivit'i görebilmek için birbirinin üstüne çıkmaya çalışması da dikkat çekti.