Burak ilk parasını kazandı

4 aylık Burak bebeğin kıyafetleri üzerinden reklam yapıp para kazanma kararı alan Buse Varol, ilk tanıtımını önceki gün yaptı. Burak'la kombin beyaz ayakkabılar giyen güzel oyuncu takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu. Buse Varol'un bu tanıtım karşılığında ne kadar kazandığı bilinmese de, babası Alişan oğlu için yatırım yapmaya çoktan başladı. Başarılı şarkıcı, oğlu için açtığı bir milyon liralık hesapla birlikte gayrimenkul alarak birikim yapıyor.