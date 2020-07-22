Buket Aydın ve Emir Sarıgül sürpriz bir karar aldı! Tatilden sonra nikah var

Buket Aydın ve Emir Sarıgül sürpriz bir karar aldı! Tatilden sonra nikah var

Buket Aydın ile Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül aşkı doludizgin devam ediyor. İkilinin Eylül ayında nikah masasına oturması bekleniyor.



Buket Aydın, "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek çalıştığı kanal ile yollarını ayırmış, ertesi gün de 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan tek celsede boşanmıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu olay sonrası gözlerin çevrildiği Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafları ortaya çıkmış ve ikilinin aşk yaşadıkları konuşulmaya başlanmıştı. Ancak Buket Aydın konuyla ilgili bir açıklama yaparak Emir Sarıgül'le yakın arkadaş olduklarını ve aralarında duygusal anlamda bir şey olmadığını ifade etmişti

TATİLDEN SONRA NİKAH VAR

Birlikteliklerini inkar ettikten sonra öpüşme fotoğrafları ile aşkları gün yüzüne çıkan Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın Göcek'te baş başa tatil yaptıkları öğrenildi. Yakın dostları ile heyecanlarını paylaşan ikilinin, Eylül ayında nikah masasına oturacağı konuşuluyor.