Bugünleri kolay atlatacağız

Hülya Avşar, ülkenin son zamanlardaki ekonomik durumu hakkında konuştu. Ekonomik durumun her kesime mutlaka yansıması olduğundan dert yanan ünlü isim, "Benim bildiğim tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bugünleri de kolay atlatacağız'' dedi.