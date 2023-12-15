Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca'nın hayatının anlatılacağı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde yer alan oyuncu Buçe Buse Kahraman, sanatçının hayatında iz bırakan güçlü karakterlerden birisini canlandırdı. Filmin kendisine büyük bir sorumluluk yüklediğini belirten oyuncu, "Biyografi filmleri, içerisinde yer almak istediğim bir türdü. Bu kadar değerli ve ikonik bir sanatçının hayatı olması ister istemez bana hem Buçe olarak hem de oynadığım karakter açısından birçok sorumluluk yükledi" dedi.