VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 kişi yakalandı
Tuzun fazlası kalbi yoruyor
Cem Karaca sorumluluğu
Arabesk zamanı
Milyonluk anlaşma
Rapunzel'den ilham aldı, kule inşa etti
15 Aralık 2023 Cuma 07:32:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 07:32:00

Buçe Buse Kahraman'ın Cem Karaca sorumluluğu

ABONE OL

"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde yer alan oyuncu Buçe Buse Kahraman, sanatçının hayatında iz bırakan güçlü karakterlerden birisini canlandırdı.

Cem Karaca'nın hayatının anlatılacağı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde yer alan oyuncu Buçe Buse Kahraman, sanatçının hayatında iz bırakan güçlü karakterlerden birisini canlandırdı. Filmin kendisine büyük bir sorumluluk yüklediğini belirten oyuncu, "Biyografi filmleri, içerisinde yer almak istediğim bir türdü. Bu kadar değerli ve ikonik bir sanatçının hayatı olması ister istemez bana hem Buçe olarak hem de oynadığım karakter açısından birçok sorumluluk yükledi" dedi.

Etiketler : cem karacanın gözyaşları oyuncu buçe buse kahraman
O zihniyet yıkılıyor

O zihniyet yıkılıyor
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı
Müzik hayatları belgesel oldu

Müzik hayatları belgesel oldu
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
Oğlu oyuncu oldu

Oğlu oyuncu oldu
'Kaykay'cı Sinan

'Kaykay'cı Sinan
Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar

Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar
Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı

Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı
Açılışa özel gösteriler

Açılışa özel gösteriler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX