Bu zor günler geçecek

Oyuncu Nebahat Çehre, Zorlu'da arkadaşlarıyla hasret giderdi. Her zaman olduğu gibi şıklığı ve tarzıyla göz kamaştıran Çehre, gününü arkadaşlarıyla birlikte geçirdi. Deprem nedeniyle üzgün olduğunu belirten Çehre, ''Gerçekten zor günlerden ve süreçlerden geçiyoruz. Allah başta deprem bölgesindekiler olmak üzere herkesin yardımcısı olsun. Bu zor günleri de hep birlikte geride bırakacağız, inanıyorum. Hepimiz için zor olacak, belki olmayacak ama artık normalleşmeye çalışıyoruz bizlerde" dedi.