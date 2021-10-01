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01 Ekim 2021 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 17:30:00

Bu son fotoğrafımızdı

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Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, kardeşinin yokluğuna alışamıyor.

Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, kardeşinin yokluğuna alışamıyor.

Sanatçı, sosyal medyadan kardeşini andı anne ve babasına destek verdi. Alişan, gönderisinin altına, "Belki de bu son içten güldüğün fotoğrafımızdı. Biliyorum ne sen, ne babam artık hiç böyle gülemeyeceğiz dolu dolu. Ben nasıl Selçuk için çocuklarım için yaşıyorsam siz de bizim için ayakta kalın olur mu? Hepimizin size ihtiyacı var. Ne mutlu size, ne mutlu bize ki, arkasından en ufak bile kötü söz söyletmeyen ve her gün yaptığı bir iyilikle dua alan, cennetlik bir evlat yetiştirmişsiniz. Allah sizden razı olsun annem ve babam" notunu düştü.


Etiketler : Selçuk Tektaş koronavirüs Alişan
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