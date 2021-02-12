Bu sezon salgını anlatacak

'Bergen' filminin çekimleri askıya alınan oyuncu Serenay Sarıkaya, dijital için kolları sıvadı. Salgın nedeniyle ara verilen setleri her fırsatta özlediğini söyleyen oyuncu, aradığı projeyi buldu. Sarıkaya, Tims Prodüksiyon'un Afşin Kum'un 'Sıcak Kafa' adlı eserinden uyarlanacak olan dizisinde kamera karşısına geçecek. Dil ve konuşma yoluyla zihinden zihne bulaşan bir delilik salgınını anlatan kitabın diziye nasıl uyarlanacağı şimdiden merak konusu oldu. Uzun zaman sonra dijitale iş yapacak olmanın mutluluğunu yaşayan Serenay Sarıkaya ile yapım şirketinin toplantıları da hâlâ devam ediyor.

