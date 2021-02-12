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12 Şubat 2021 Cuma 09:56:00 - Güncelleme:12 Şubat 2021 Cuma 17:02:00

Bu sezon salgını anlatacak

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Serenay Sarıkaya'nın dijital projesi netleşti. Oyuncu, Afşin Kum'un zihinden zihne bulaşan bir virüsün anlattığı 'Sıcak Kafa' kitabının uyarlamasında oynayacak.

'Bergen' filminin çekimleri askıya alınan oyuncu Serenay Sarıkaya, dijital için kolları sıvadı. Salgın nedeniyle ara verilen setleri her fırsatta özlediğini söyleyen oyuncu, aradığı projeyi buldu. Sarıkaya, Tims Prodüksiyon'un Afşin Kum'un 'Sıcak Kafa' adlı eserinden uyarlanacak olan dizisinde kamera karşısına geçecek. Dil ve konuşma yoluyla zihinden zihne bulaşan bir delilik salgınını anlatan kitabın diziye nasıl uyarlanacağı şimdiden merak konusu oldu. Uzun zaman sonra dijitale iş yapacak olmanın mutluluğunu yaşayan Serenay Sarıkaya ile yapım şirketinin toplantıları da hâlâ devam ediyor.

Etiketler : serenay sarıkaya salgın pandemi koronavirüs
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