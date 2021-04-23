Bu sene tatil yok set var!

Bu sene tatil yok set var!

Oyuncu Serenay Sarıkaya, 'Şahmeran' dizisinin çekimleri nedeniyle yazın tatil yapmayacağını söyledi. Senaryosunu Pınar Bulut'un yazdığı Netflix için çekilecek olan dizinin hazırlıklarının devam ettiğini belirten oyuncu, tatil planının sorulması üzerine sette olacağını söyledi. Adı Haldun Demirhisar ile anılan Sarıkaya, çıkan haberleri yalanlarken "Konuşup gündem yapmak istemiyorum" dedi.

