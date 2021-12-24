Bu sefer konuk oyuncu

Başrollerinde Abidin Yerebakan, Fatmaz Yılmaz ve Betül Şahin gibi isimlerin yer aldığı 'Hurdacının Kızı' filmi beyazperde de izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Radyocu Afrikalı Ali'nin hayatından etkilenip kaleme alınan bir öğretmenin 90'lı yılların sonrasında yaşadığı hikayenin anlatıldığı yapımda Ferhat Göçer, Metin Şentürk ve Erkan Petekkaya konuk olarak yer aldı.