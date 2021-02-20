Bu sefer Bolşevik devrimini anlatacak

Erdal Beşikçioğlu pandemi döneminde 'Fahrenheit 451' ve 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyunlarının ardından 'Nina'yı da online olarak seyirciyle buluşturuyor. Oyunda Beşikçioğlu'na Elvin Beşikçioğlu ve Ünsal Coşar eşlik ediyor. Tatbikat Sahnesi'nde sahnelenecek olan oyunla ilgili Beşikçioğlu, bu sefer aşkı ve Bolşevik devrimini anlattıklarını söyledi.