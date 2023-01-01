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01 Ocak 2023 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 14:00:00

'Bu klibim Aysel Gürel anısına'

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Faruk K, yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Şarkıcı Faruk K, yeni teklisi 'Sen Gidince'yi müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkısının klibinde sokakta yaşayan bir Homeless'ı canlandıran popçu yıllar önce Aysel Gürel ile çöpten buldukları bir tabloyu kullandı. Şarkıcı, "Bu tabloyu sevgili Aysel ile Beşiktaş pazarındaki çöp yığınında bulmuştuk. Aysel, 'Bu tablo sende kalmalı' diyerek bana vermişti. O anı seyirciye yaşatmak istedim ve klibimi dostum Aysel Gürel anısına sundum" dedi.

Etiketler : faruk k aysel gürel sen gidince
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