Bu kez klasik okudu
Popçu Ziynet Sali, yayınladığı akustik seriye TSM ile devam ediyor.
Popçu Ziynet Sali, dijital platformlarda yayınladığı akustik seriye TSM (Türk Sanat Müziği) ile devam ediyor. Geçtiğimiz ayda 'Yaşam Çiçeği' albümünden 3 şarkıyı akustik olarak sevenleriyle buluşturan Sali, bu kez konservatuvarda eğitimini aldığı TSM eserlerini seslendirdi. Sali'nin 'Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın' , 'Geçmesin Günümüz', 'Fikrimin İnce Gülü' gibi eserlerin yer aldığı seri Ramazan ayı boyunca videolarıyla beraber tüm dijital platformlarda yayınlanacak.