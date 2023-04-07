Bu kez klasik okudu

Popçu Ziynet Sali, dijital platformlarda yayınladığı akustik seriye TSM (Türk Sanat Müziği) ile devam ediyor. Geçtiğimiz ayda 'Yaşam Çiçeği' albümünden 3 şarkıyı akustik olarak sevenleriyle buluşturan Sali, bu kez konservatuvarda eğitimini aldığı TSM eserlerini seslendirdi. Sali'nin 'Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın' , 'Geçmesin Günümüz', 'Fikrimin İnce Gülü' gibi eserlerin yer aldığı seri Ramazan ayı boyunca videolarıyla beraber tüm dijital platformlarda yayınlanacak.