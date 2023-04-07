VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Togg T10X Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergileniyor
ABD Hava Kuvvetleri asker alımında vücut kitle endeksi kriterlerini gevşetti
Çiftçilere yaklaşık 1,3 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Başkan Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
"İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinin kura sürecinde yeni etap başladı
Amazon ormanları her yıl 15 milyondan fazla hastalık vakasını önlüyor
07 Nisan 2023 Cuma 13:42:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 13:42:00

Bu kez klasik okudu

ABONE OL

Popçu Ziynet Sali, yayınladığı akustik seriye TSM ile devam ediyor.

Popçu Ziynet Sali, dijital platformlarda yayınladığı akustik seriye TSM (Türk Sanat Müziği) ile devam ediyor. Geçtiğimiz ayda 'Yaşam Çiçeği' albümünden 3 şarkıyı akustik olarak sevenleriyle buluşturan Sali, bu kez konservatuvarda eğitimini aldığı TSM eserlerini seslendirdi. Sali'nin 'Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın' , 'Geçmesin Günümüz', 'Fikrimin İnce Gülü' gibi eserlerin yer aldığı seri Ramazan ayı boyunca videolarıyla beraber tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

Etiketler : popçu ziynet sali yaşam çiçeği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX