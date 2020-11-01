Bu kadarına pes! Virüs dinlemeyen Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı'nı da atlamadı

Koronavirüs dinlemeyen Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı'nı da atlamadı. Cadılar Bayramı için ev partisine giden ve ve giydiği kostümlerle paylaşım üstüne paylaşım yapan Şeyma Subaşı'nın rahatlığı şoke etti. Subaşı'nın takipçileri tepki gösterdi. İzmir’de yaşanan can kayıplarına aldırış etmeden mutluluğunu yayımlayan Subaşı, eleştirilere rağmen paylaşım yapmaya da devam etti.