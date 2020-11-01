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01 Kasım 2020 Pazar 20:06:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 20:26:00

Bu kadarına pes! Virüs dinlemeyen Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı'nı da atlamadı

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Yaptığı her paylaşımla olay olan Şeyma Subaşı yurt dışında tatiline devam ediyor. Koronavirüs dinlemeyen Subaşı Cadılar Bayramı'nı da atlamadı.

Koronavirüs dinlemeyen Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı'nı da atlamadı. Cadılar Bayramı için ev partisine giden ve ve giydiği kostümlerle paylaşım üstüne paylaşım yapan Şeyma Subaşı'nın rahatlığı şoke etti. Subaşı'nın takipçileri tepki gösterdi. İzmir’de yaşanan can kayıplarına aldırış etmeden mutluluğunu yayımlayan Subaşı, eleştirilere rağmen paylaşım yapmaya da devam etti.

Etiketler : Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı parti İzmir koronavirüs
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