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09 Mayıs 2022 Pazartesi 13:18:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2022 Pazartesi 13:18:00

Bu evliliğe karşıyım

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Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, oğluna resti çekti. Deniz, İranlı Samar Dadgar'la evlenmeye hazırlanan oğlu için ''İlla nikah masasına mı oturmak lazım'' diyerek ilişkiye onay vermedi.

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, oğluna resti çekti. Deniz, İranlı Samar Dadgar'la evlenmeye hazırlanan oğlu için ''İlla nikah masasına mı oturmak lazım'' diyerek ilişkiye onay vermedi.

Özcan Deniz, Feyza Aktan'dan boşandıktan sonra kendisinden 26 yaş küçük İranlı Samar Dadga ile aşk yaşamaya başladı. Deniz genç aşkına evlilik teklifi de etti. Ancak bu ilişkiye Deniz'in ailesi karşı çıktı. İlişkiyi onaylamayan anne Kadriye Deniz, ilk olarak oğluyla yaşadığı evi terk etti, daha sonra ise oğlunu sosyal medyadan engelledi. Geçtiğimiz günlerde bir davette görüntülenen Kadriye Deniz, aile içindeki son gelişmeleri aktardı. Deniz başta oğlunun İranlı Samar Dadgar'la mutlu olmasını istediğini söylese de konu evliliğe gelince gerçek düşüncesini daha fazla saklayamadı. Anne Deniz "illa nikah masasına mı oturmak lazım" diyerek konuyla ilgili öfkesini gözler önüne serdi. Kadriye Deniz, torunu Kuzey'i görememekten dert yandı. Kadriye Deniz, "Özcan Deniz'in hayatını taşımak kolay değil" dedi.

Etiketler : Bu evliliğe karşıyım Özcan Deniz İranlı Samar Dadgar
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