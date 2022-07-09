Bu dönemde sanatçı olmak istemezdim

Sanat hayatında 27 yılı deviren İzel, Türkiye'deki müzik sektörü hakkında konuştu. Müzikonair adlı internet sitesine açıklamalarda bulunan İzel, "Her konuda olduğu gibi müzikte de çok çabuk tüketen bir millet olduk. Her şey birbirine karıştı. Bu dönemde çıkmış bir sanatçı olmayı açıkçası çok istemezdim. İyi şarkı mı bulacağım? İyi aranjman mı yaptıracağım? Sosyal medyada, şu kadar milyon tıklanmalıyım aman şurada da fazla takip edilmeliyim gibi maalesef adaletsizliklerin bolca olduğu bir sistemle uğraşmak beni çok yorar" dedi.

