Bu daha başlangıç

Demet Akalın ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Aleyna Tilki, Zorlu'da görüntülendi. Yabancı şarkısı 'Retrograde' ile listelerde yer alan Tilki, yabancı şarkısıyla ilgili yurtdışı hedeflerinin başlangıcı olduğunu söyledi. Şarkıcı, "Bu şarkımızda bizim aslında yurt dışı projelerimizin ilk adımı diyebiliriz. Daha devamı gelecek. İnşallah yurtdışında ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" açıklamasını yaptı.

