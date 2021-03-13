  • BIST
    1557.39
  • Dolar
    7,5698
  • Euro
    9,0586
  • Altın
    419,3540
İstanbul
3 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de bir ilk oldu! Türk Donanması için müthiş gelişme
Görmesi için 6 milyon lira lazım
Kavuşma anında görsel şov
WhatsApp'tan Reels video izlenecek
İmparatora reyting ödülü
Alt ıslatmaya homeopati önerisi
Pandemide karaciğerlerimiz yağlandı
Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları
İtalya'da Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor
Bu da kazan terbiyecisi
Sosyal medya depresyona sürüklüyor
ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Floyd'un ailesine tazminat
Bakan Soylu duyurdu... Hakkari'de ele geçirildi
Biden: 1,9 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketi 7 milyon kişiye iş alanı açacak
Dışişleri'nden AP'ye tepki: Asılsız iddiaları reddediyoruz
DSÖ'den önemli koronavirüs aşısı açıklaması!
ABD Başkanı Biden: Geleceğimiz için özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi büyük önem arz ediyor
Vaka sayılarındaki artış sürüyor
Putin, Aliyev ve Paşinyan'la telefonda görüştü
Yunanistan, İsrail'den İHA kiralayacak
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı
NASA tarih verdi: Dev asteroid çok yakından geçecek
Bakan Akar: Mısır'ın yaklaşımı ve son gelişmeler, bölge ülkelerinin yararınadır
Başkan Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı...
13 Mart 2021 Cumartesi 07:41:00 - Güncelleme:13 Mart 2021 Cumartesi 07:41:00

Bu da kazan terbiyecisi

ABONE OL

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan komedyen Ata Demirer, yeni paylaşımıyla Osman Hamdi Bey'in en önemli eseri 'Kablumbağa Terbiyecisi'ne atıfta bulundu.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan komedyen Ata Demirer, yeni paylaşımıyla Osman Hamdi Bey'in en önemli eseri 'Kaplumbağa Terbiyecisi'ne atıfta bulundu. Demirer, tıpkı tablodaki terbiyeci gibi giyinip, aynı pozu verdi. Fotoğrafın altına da 'Kazan terbiyecisi' mesajını yazdı.

Etiketler : ata demirer sosyal medya kaplumbağa terbiyecisi
Boş zamanlarda sadece yatıyorum

Boş zamanlarda sadece yatıyorum
Usta oyuncuya veda

Usta oyuncuya veda
Yok böyle hayranlık

Yok böyle hayranlık
Evlilik hazırlıkları yarıda kaldı

Evlilik hazırlıkları yarıda kaldı
Baba- kız alışverişte

Baba- kız alışverişte
Karavan krizi yaşamadık

Karavan krizi yaşamadık
Çevreci film

Çevreci film
5 günlük ‘Kahrettim'

5 günlük ‘Kahrettim'
Haberler kalpler nasırlaştırdı

Haberler kalpler nasırlaştırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER