Bu da kazan terbiyecisi

Bu da kazan terbiyecisi

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan komedyen Ata Demirer, yeni paylaşımıyla Osman Hamdi Bey'in en önemli eseri 'Kaplumbağa Terbiyecisi'ne atıfta bulundu. Demirer, tıpkı tablodaki terbiyeci gibi giyinip, aynı pozu verdi. Fotoğrafın altına da 'Kazan terbiyecisi' mesajını yazdı.

