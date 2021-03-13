13 Mart 2021 Cumartesi 07:41:00 - Güncelleme:13 Mart 2021 Cumartesi 07:41:00
Bu da kazan terbiyecisi
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan komedyen Ata Demirer, yeni paylaşımıyla Osman Hamdi Bey'in en önemli eseri 'Kablumbağa Terbiyecisi'ne atıfta bulundu.
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan komedyen Ata Demirer, yeni paylaşımıyla Osman Hamdi Bey'in en önemli eseri 'Kaplumbağa Terbiyecisi'ne atıfta bulundu. Demirer, tıpkı tablodaki terbiyeci gibi giyinip, aynı pozu verdi. Fotoğrafın altına da 'Kazan terbiyecisi' mesajını yazdı.