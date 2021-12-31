VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
tv4'de yeni yayın dönemi başlıyor!
Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
Tokat gibi sözler: Türkiye ile boy ölçüşemez!
Kandil'de SİHA korkusu!
Vaka sayılarını artıran Omicron'a karşı 'aşılarınızı tamamlayın' uyarısı
Türkiye 2021'i ihracatta rekorla kapatıyor
Parti kurup, çağrıda bulundu! ''Türklüğümle gurur duyuyorum''
Kimlik numaralarıyla ilgili yeni uygulama
Euro'dan 20 yıl sonra para basma kararı
TSK'nın gücüne güç katacak! Vural, TSK'ya teslim edildi
Dünyanın aşı üssü Ankara'da kuruluyor
Başkan Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Uçuşta testi pozitif çıkan kadın, uçak tuvaletinde 5 saat geçirdi
Bakan Varank böyle seslendi: KOSGEB ve TÜBİTAK emrinize amade
Fransızlar yeni yıla iyimser girmiyor
Ukkaşe Türbesi'nde restorasyonu tamamlandı
Merkez Bankası üçüncü döviz müdahalesinin büyüklüğünü açıkladı
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Altından Türk lirası mevduata dönüşümde stopaj sıfırlandı
Kılıçdaroğlu'na zor soru: TÜSİAD'ı bassana
PKK camileri cephaneliğe çevirdi!
Beyoğlu'nda korkunç yangın! Pencereden atlayarak kurtuldular
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu kurumlarına 1163 personel alınacak
31 Aralık 2021 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 16:00:00

Bozayılar Sarıçam'da kış uykusuna yattı

ABONE OL

Sarıkamış ormanlarında yaşamını sürdüren ve yaz aylarında yiyecek bulmak amacıyla Artvin'in Şavşat ilçesi kırsalına göç eden bozayılar, sonbaharı da sakin şehir ünvanlı bu ilçenin çevresinde geçirdi.

Sarıkamış ormanlarında yaşamını sürdüren ve yaz aylarında yiyecek bulmak amacıyla Artvin'in Şavşat ilçesi kırsalına göç eden bozayılar, sonbaharı da sakin şehir ünvanlı bu ilçenin çevresinde geçirdi. İyi beslenip yağ depolayan ve ekim-kasım aylarında, gittikleri 250 kilometrelik güzergahı takip ederek geri dönen ayılar, Sarıkamış'taki sarıçam ormanlarında kış uykusuna başladı.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Sarıkamış'ın simgesi ayıların artık kış uykusuna yatma zamanının geldiğini söyledi. İlçeye yağan karla ayıların yuvalarına çekildiğini ifade eden Çoban, "Sarıkamış'ta ve Türkiye'nin her tarafında doğa kış uykusuna yattı, ilkbahara kadar uyuyacak. Doğanın uyanmasıyla birlikte bozayılar tekrar Sarıkamış ormanlarındaki yerlerini alacaklar." dedi.

Çoban, ilçedeki hazır besin deposu olan çöplük nedeniyle bazı ayıların kış uykusuna henüz yatmadığını belirterek, "Bazıları da hiç kış uykusuna yatmayacak. Bu aslında Sarıkamış'ta ekolojik bir sorundur. Bunun için valilik, kaymakamlık, belediye, Doğa ve Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ile çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Etiketler : Bozayılar KuzeyDoğa Derneği Bilim Emrah Çoban Sarıkamış
Brezilya'da çekici erkek

Brezilya'da çekici erkek
İnsan evladını ayırmaz

İnsan evladını ayırmaz
Vizyonda kahkaha

Vizyonda kahkaha
Dededen toruna

Dededen toruna
Dedikodu grubum var

Dedikodu grubum var
Oyunculuk peşimi bırakmıyor

Oyunculuk peşimi bırakmıyor
İstanbul'da bir yıldız

İstanbul'da bir yıldız
13 ay sonra yine korona

13 ay sonra yine korona
Sanat merkezi açtılar

Sanat merkezi açtılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER