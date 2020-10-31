31 Ekim 2020 Cumartesi 16:44:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 13:16:00
Böyle bir korku yaşamadım
Popçu Edis, Seferihisar'daki 6,6 şiddetindeki deprem sırasında İzmir'de olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Yaşadığı korkuyu deprem sonrası İzmir'de çektiği bir fotoğrafı paylaşarak takipçilerine duyuran Edis, ''Hayatımda daha önce hiç böyle bir korku yaşamamıştım. Ben ve ailem iyiyiz. Sakin olmakta fayda var. Geçmiş olsun İzmir'' mesajını yazdı. Şarkıcının sevenleri de çok sayıda yorum yazarak Edis'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
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