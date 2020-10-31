  • BIST
    1112.37
  • Dolar
    8,3465
  • Euro
    9,6728
  • Altın
    504,2870
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakanı Selçuk'tan İzmir depremine ilişkin açıklama
Avrupa'da cesur bir kalem! Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler!
Macron'dan geri vites: İslam dünyasında yanlış anlaşıldım
Peygamberimiz onurumuzdur
Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı!
İzmir depremi ile ilgili son dakika açıklamaları!
MSB duyurdu! PKK'ya 1 ayda büyük darbe
Ege'de peş peşe korkutan depremler
İşgalci Ermenistan ordusu ağır kayıplar veriyor!
Khabib Nurmagomedov'dan Macron'a ayetle cevap
43 saat sonra müjdeli haber geldi! İzmir'de enkazdan 2 kişi daha çıkarıldı
Burhan kuzu vefat etti
İzmir'de zamana karşı mücadele!
‘Donuk ekmek' alın vücudunuzu koruyun
Afrika Avrupa'nın hurdalığı oldu
Karabağ'da 'tansiyonu düşürme' anlaşması
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni Navtex
Grip aşısı krizi büyüyor: Ölü sayısı 83'e yükseldi
İstanbul'da Mavi Dolunay
Deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
Büyükçekmece'de balıkçı teknesi battı!
İzmir'den acı haber! Can kaybı artıyor...
İzmir'deki depremde 33 saat sonra mucize
5 Kasım'da felaketi yaşayacak
31 Ekim 2020 Cumartesi 16:44:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 13:16:00

Böyle bir korku yaşamadım

ABONE OL

Popçu Edis, Seferihisar'daki 6,6 şiddetindeki deprem sırasında İzmir'de olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaşadığı korkuyu deprem sonrası İzmir'de çektiği bir fotoğrafı paylaşarak takipçilerine duyuran Edis, ''Hayatımda daha önce hiç böyle bir korku yaşamamıştım. Ben ve ailem iyiyiz. Sakin olmakta fayda var. Geçmiş olsun İzmir'' mesajını yazdı. Şarkıcının sevenleri de çok sayıda yorum yazarak Edis'e geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Etiketler : Popçu Edis deprem İzmir deprem korku
Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor

Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor
'Kadına şiddete son' şarkısı

'Kadına şiddete son' şarkısı
Kafana dert değil toka tak!

Kafana dert değil toka tak!
Hande Ünsal pandemi sürecinde boş durmuyor... Yeni şarkısına klip çekti

Hande Ünsal pandemi sürecinde boş durmuyor... Yeni şarkısına klip çekti
Kızının çizimi göğsünde

Kızının çizimi göğsünde
Sevcan Orhan dert yandı... 'İşsiz kaldım'

Sevcan Orhan dert yandı... 'İşsiz kaldım'
Sokak müzisyenlerine Aleyna yardımı

Sokak müzisyenlerine Aleyna yardımı
Annesinin kopyası

Annesinin kopyası
Yeni hayat için değişim başladı

Yeni hayat için değişim başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER