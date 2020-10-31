Böyle bir korku yaşamadım

Yaşadığı korkuyu deprem sonrası İzmir'de çektiği bir fotoğrafı paylaşarak takipçilerine duyuran Edis, ''Hayatımda daha önce hiç böyle bir korku yaşamamıştım. Ben ve ailem iyiyiz. Sakin olmakta fayda var. Geçmiş olsun İzmir'' mesajını yazdı. Şarkıcının sevenleri de çok sayıda yorum yazarak Edis'e geçmiş olsun dileklerini iletti.