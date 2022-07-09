Boy farkına taban çözümü

Geçtiğimiz hafta Makedonya'da aile arasında düzenlenen törenle evlenen Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, aşklarının başladığı Alaçatı'da düğün yaptı. 'Destan' dizisinin başrolünde savaşçı 'Akkız' karakterini canlandıran Ebru Şahin, gecede 3 farklı gelinlik giydi. Oyuncu, 201 cm boyunda basketbolcu eşiyle arasındaki boy farkına topuklu tabanlı çözüm buldu. Şahin, gelinliğinin altına 15 cm topuklu taban ayakkabı giydi. Şahin ve Cedi, düğünlerinde arkadaşlarıyla geç saatlere kadar doyasıya eğlendi.





