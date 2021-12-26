"Karagümrük Yanıyor" isimli parçasıyla meşhur olan ve daha sonrasında evlilik programları sunan Uğur Arslan yaptırdığı botoksla tanınmaz hale geldi. Sosyal medya kullanıcıları Uğur Arslan'ın son hali görünce, ''Kurban olduğum ne yaptın yüzüne öyle'', ''Botoks canavarı olmuşsun'' ve ''Mahvetmişsin suratını'' gibi yorumlar yaptı.

