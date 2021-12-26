VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri'nden İBB'ye 'özel teftiş'
Necip Fazıl Ödülleri sahiplerine veriliyor
Küçük Asiye'ye doku nakli yapıldı
Kayseri'de 7'nci kattan düşen iki kuzen hayatını kaybetti
Çarpıcı raporda Türkiye detayı
Susurluk davasının kilit ismiydi! Cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı
Bir milli başarı öyküsü daha!
Dualar küçük Asiye ile: Doku nakline başlandı
Başkan Erdoğan'dan dikkat enflasyon açıklaması
Liselere Geçiş Sınavı'nın tarihi belli oldu
Omicron'un en belirgin özellikleri hangisi?
Hisar O+ göreve hazır
Topraktan tarih fışkırdı!
Komşuyu Türkiye korkusu sardı!
Başkan Erdoğan, Asiye'nin babasıyla görüştü
"İndirim değil zam yaptılar"
İşte 25 başlıkta Türkiye modeli
PKK ve FETÖ aynı kampta!
3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Başkan Erdoğan: Acınız acımızdır
Güngören'de kaza yapan araç tramvay yoluna girdi
Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 250 milyonu geçti
"Bizden kimse devletimizden vazgeçmemizi beklemesin"
Necip Fazıl Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor
26 Aralık 2021 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:26 Aralık 2021 Pazar 17:30:00

Botoks canavarı olmuşsun!

ABONE OL

"Karagümrük Yanıyor" isimli parçasıyla meşhur olan ve daha sonrasında evlilik programları sunan Uğur Arslan yaptırdığı botoksla tanınmaz hale geldi.

"Karagümrük Yanıyor" isimli parçasıyla meşhur olan ve daha sonrasında evlilik programları sunan Uğur Arslan yaptırdığı botoksla tanınmaz hale geldi. Sosyal medya kullanıcıları Uğur Arslan'ın son hali görünce, ''Kurban olduğum ne yaptın yüzüne öyle'', ''Botoks canavarı olmuşsun'' ve ''Mahvetmişsin suratını'' gibi yorumlar yaptı.

Etiketler : Botoks canavarı olmuşsun Karagümrük Yanıyor Uğur Arslan Botoks
Kız çocuk istiyor

Kız çocuk istiyor
Bu sefer konuk oyuncu

Bu sefer konuk oyuncu
Ayrılık yok

Ayrılık yok
Beklenen aşk itirafı

Beklenen aşk itirafı
8 yaşında matematik dehası

8 yaşında matematik dehası
Sete elimizde bavulla geliyorduk

Sete elimizde bavulla geliyorduk
Yeni projesinde patron oldu

Yeni projesinde patron oldu
Çakma çanta itirafı

Çakma çanta itirafı
Sıfır derecede Edis sevgisi

Sıfır derecede Edis sevgisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER