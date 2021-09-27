Bostancı şov

Betül Demir, Bostancı Gösteri Merkezi'nde çifte mutluluk yaşadı. Kariyerinin on beşinci yılını sahne şovuyla kutlayan Demir, aynı zamanda yeni yaşını da sevenleriyle birlikte kutladı. Konser için çok özel bir hazırlık dönemi geçirdiğinin altını çizen Demir fit görünüşünü ''kendimi kampa aldım'' sözleriyle özetledi. Gecede iki ayrı kıyafet giyen Demir, sahneye Mazlum Çimen'i davet ederek ''Sen Benden Gittin Gideli'' türküsünü seslendirdi.