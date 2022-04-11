Mabel Matiz, Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen konserde Matiz, yeni şarkısı 'Kavşaklar'ı ilk kez canlı olarak seslendirdi. 2018 yılından bu yana Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkmadığının da altını çizen Matiz, ''Bu sözü bir çok konserimizde ve birçok mekanda tekrarlar olduk. Bostancı için Mabel vakti'' diyerek dillere pelesenk olan şarkılarını birbiri ardına seslendirdi.