14 Haziran 2019 08:00 | Cuma
'Boşanmıyoruz' pozları
Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu eşi Burcu Kıratlı, evliliklerindeki krizi atlattıklarını göstermek için gövde gösterisi yaptı.
Geçen ay evi terk eden Sinan Akçıl, 'Sorunlar yaşadığımız doğru, evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz' demişti. Ünlü çift, barıştıklarını dosta düşmana göstermek istercesine önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Kahkahalar atarak bir mekandan çıkan çift, tek kelime konuşmadan araçlarına yöneldi.
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