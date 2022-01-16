Boşanma aşamasındalar

İkinci kez Sinan Akçıl'la nikâh masasına oturan Burcu Kıratlı, evliliklerinde yaşadıkları sorunlarla ilgili konuştu. Arnanutköy'de objektiflere yansıyan oyuncu, Akçıl'la ikinci kez boşanmanın eşiğine geldiklerini söyledi. Kıratlı, "Şu an bir boşanma durumu var ama bekliyoruz. Araya ailelerimiz ve arkadaşlarımız girdi. Derdimiz, kavgamız ve aşkımız da iki kişilik. Birbirimize ağır yaşattığımız bir şey yok, aldatma zaten yok. Sadece bekliyoruz, sonucunu göreceğiz" dedi.