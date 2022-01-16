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16 Ocak 2022 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:16 Ocak 2022 Pazar 12:00:00

Boşanma aşamasındalar

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İkinci kez Sinan Akçıl'la nikâh masasına oturan Burcu Kıratlı, evliliklerinde yaşadıkları sorunlarla ilgili konuştu.

İkinci kez Sinan Akçıl'la nikâh masasına oturan Burcu Kıratlı, evliliklerinde yaşadıkları sorunlarla ilgili konuştu. Arnanutköy'de objektiflere yansıyan oyuncu, Akçıl'la ikinci kez boşanmanın eşiğine geldiklerini söyledi. Kıratlı, "Şu an bir boşanma durumu var ama bekliyoruz. Araya ailelerimiz ve arkadaşlarımız girdi. Derdimiz, kavgamız ve aşkımız da iki kişilik. Birbirimize ağır yaşattığımız bir şey yok, aldatma zaten yok. Sadece bekliyoruz, sonucunu göreceğiz" dedi.

Etiketler : Boşanma aşamasındalar Sinan Akçıl Burcu Kıratlı
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