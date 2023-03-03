Bölgeden elini çekmiyor

Oyuncu Aslı Tandoğan, yeniden deprem bölgesine gideceğini söyledi. Geçen hafta Kahramanmaraş'taki çadır kentte bir çiftin nikah şahitliğini yapan oyuncu, yardımlara devam edeceğini belirtti. Tandoğan, "Her çadır kentte farklı eksiklikler var. Bunları belirleyip, tamamlamak gerekiyor. Çikolata yerine, portakal, mandalina ya da muz yollamamızı istiyorlar. Kabuğu soyulup yenilebilecek şeyler yollamamız lazım. Çünkü su sıkıntısı var" diye konuştu.