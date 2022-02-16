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16 Şubat 2022 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:16 Şubat 2022 Çarşamba 10:30:00

Boğaz'da yemek

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Yeni teklisi 'Geçcek'i müzikseverlerin beğenisine sunmak için gün sayan Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'yla aylar sonra paylaşımda bulundu.

Yeni teklisi 'Geçcek'i müzikseverlerin beğenisine sunmak için gün sayan Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'yla aylar sonra paylaşımda bulundu. Megastar eşiyle Boğaz'a karşı bir mekanda baş başa romantik bir yemek yedi. Geceden fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Tarkan, gönderisinin altına "Date night (Randevu gecesi)" notunu düştü.

Etiketler : Megastar Boğaz Date night Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu
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