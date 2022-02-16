Boğaz'da yemek

Yeni teklisi 'Geçcek'i müzikseverlerin beğenisine sunmak için gün sayan Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'yla aylar sonra paylaşımda bulundu. Megastar eşiyle Boğaz'a karşı bir mekanda baş başa romantik bir yemek yedi. Geceden fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Tarkan, gönderisinin altına "Date night (Randevu gecesi)" notunu düştü.