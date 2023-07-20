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20 Temmuz 2023 Perşembe 13:53:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 13:53:00

Boğaz'da 30 yıllık şarkılar

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Müzisyen Özcan Deniz, Kuruçeşme'de ikinci kez sevenleriyle bir araya geldi

Müzisyen Özcan Deniz Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında ikinci kez sevenleriyle bir araya geldi. Deniz'i sahnesinde eşi Samar Dadgar, oğlu Kuzey Deniz ve Nilgün Belgün gibi isimler yalnız bırakmadı. Deniz, modacı eşi imzalı gri gömleğiyle göz kamaştırırken, şıklığıyla sevenlerinden tam not aldı. Sanat hayatında 30. Yılını kutlayana Deniz sevilen şarkılarını seslendirirken, "30 yıl birikmiş bir repertuvar var. Benim bile unuttuğum şarkıları hep birlikte hatırlayacağız" sözleriyle hayranlarına seslenerek teşekkür etti.

Etiketler : özcan denir konser kuruçeşme
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