Boğaz'da 30 yıllık şarkılar

Müzisyen Özcan Deniz Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında ikinci kez sevenleriyle bir araya geldi. Deniz'i sahnesinde eşi Samar Dadgar, oğlu Kuzey Deniz ve Nilgün Belgün gibi isimler yalnız bırakmadı. Deniz, modacı eşi imzalı gri gömleğiyle göz kamaştırırken, şıklığıyla sevenlerinden tam not aldı. Sanat hayatında 30. Yılını kutlayana Deniz sevilen şarkılarını seslendirirken, "30 yıl birikmiş bir repertuvar var. Benim bile unuttuğum şarkıları hep birlikte hatırlayacağız" sözleriyle hayranlarına seslenerek teşekkür etti.