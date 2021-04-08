Boğaza karşı romantizm

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan oyuncu Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen, önceki gün Emirgan'daki bir mekanda görüntülendi. Güzel havanın keyfini çıkaran sevgililer, boğaza karşı sohbet edip, romantik dakikalar yaşadı. Yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olan ikili, mutlu olduklarını dile getirdi.

