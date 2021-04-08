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08 Nisan 2021 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 12:00:00

Boğaza karşı romantizm

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İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan oyuncu Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen, önceki gün Emirgan'daki bir mekanda görüntülendi.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan oyuncu Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen, önceki gün Emirgan'daki bir mekanda görüntülendi. Güzel havanın keyfini çıkaran sevgililer, boğaza karşı sohbet edip, romantik dakikalar yaşadı. Yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olan ikili, mutlu olduklarını dile getirdi.

Etiketler : melisa şenolsun umut evirgen boğaz aşk
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