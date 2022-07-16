Bodrum'da kendini göstermek istiyorlar

Türkiye eski güzellerinden Nur Gümüşdoğrayan, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Bayram tatilini İstanbul'da geçirdiklerini fakat Bodrum'a gideceklerini söyleyen Gümüşdoğrayan, bir işletmecinin 'İnsanlar Bodrum'a tatile değil ,kendini göstermeye geliyor' açıklamasına değindi. Eski manken, ''Evet bir kesim var görüntü veriyor bence bu açıklamanın doğruluk payı var, geriye kalanlar da sosyal medyadan sürekli paylaşım yapıyorlar, herkese gittiklerini gösteriyor'' dedi.

