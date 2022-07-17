Bodrum'da karantinada

Oyuncu Begüm Kütük, ailesinden birçok kişinin koronavirüse yakalandığını söyleyerek takipçilerini uyardı. Bodrum'da tatil yapan 41 yaşındaki oyuncu, ''Müthiş bir patlama var. Eczanelerde ilaç, maske bulmakta zorlanıyoruz. Annem 3 sene sonra ilk defa oldu. 5 aşılı olmasına rağmen hafif geçmiyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uymanızı, temkinli olmanızı dilerim" dedi. Karantinada olan Begüm Kütük, Instagram hesabından esprili bir paylaşım yaparak, "Tatilim harika geçiyor hı hı!" mesajını yayınladı.