Bodrum'a ayrı Çeşme'ye ayrı villa

Sunucu Burcu Esmersoy, bu sene hem Bodrum plajlarında hem de Çeşme'nin serin sularında tatilin keyfini çıkaracak. Geçtiğimiz aylarda Çeşme'den aldığı yeni villasının tadilatlarıyla uğraşan Esmersoy, kendine ikinci adres olarak Bodrum'u seçti. Evin tadilatlarıyla yakından ilgilenen sunucu, ayrıca Bodrum'da 200 bin TL'ye üç aylık bir villa kiraladı. Çeşme – Bodrum arasında dönüşümlü bir tatil yapacak olan Esmersoy, "Ne Bodrum'dan ne Çeşme'den vazgeçebildim" diyor. Esmersoy, Çeşme'deki evinin dekorasyonu için de kesenin ağzını açtı. Ünlü isim, evinin hem tadilatı hem de dekorasyonu için de 100 bin TL'yi gözden çıkardı. ν Recep ASLAN

