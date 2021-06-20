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20 Haziran 2021 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:20 Haziran 2021 Pazar 10:00:00

Bodrum'a ayrı Çeşme'ye ayrı villa

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Çeşme'den aldığı yeni villasını tadilata sokan Burcu Esmersoy, sezonu rahat geçirebilmek için aynı zamanda kendisine bir de Bodrum'dan 3 aylık 200 bin TL'ye ev kiraladı.

Sunucu Burcu Esmersoy, bu sene hem Bodrum plajlarında hem de Çeşme'nin serin sularında tatilin keyfini çıkaracak. Geçtiğimiz aylarda Çeşme'den aldığı yeni villasının tadilatlarıyla uğraşan Esmersoy, kendine ikinci adres olarak Bodrum'u seçti. Evin tadilatlarıyla yakından ilgilenen sunucu, ayrıca Bodrum'da 200 bin TL'ye üç aylık bir villa kiraladı. Çeşme – Bodrum arasında dönüşümlü bir tatil yapacak olan Esmersoy, "Ne Bodrum'dan ne Çeşme'den vazgeçebildim" diyor. Esmersoy, Çeşme'deki evinin dekorasyonu için de kesenin ağzını açtı. Ünlü isim, evinin hem tadilatı hem de dekorasyonu için de 100 bin TL'yi gözden çıkardı. ν Recep ASLAN

Etiketler : Çeşme bodrum Çeşme – Bodrum Burcu Esmersoy
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