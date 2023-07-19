Bodrum buluşması

Uzun yıllardır sahnelere çıkmayan ve gözlerden uzak bir yaşam süren Sezen Aksu, yakın dostları Demet Akbağ ve Emel Müftüoğlu ile Bodrum'da bir araya geldi. Aynı bölgede tatil yapan Aksu, Akbağ ve Müftüoğlu bolca sohbet edip hasret giderdi. Müftüoğlu, buluşmadan çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Bodrum Bodrum" yazarak paylaştı. Şarkıcının gönderisine takipçileri binlerce beğeni ve yorumda bulundu.