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09 Aralık 2021 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 16:00:00

Böbreğine stent takılacak

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Nehir Erdoğan'la başrolünü paylaştığı 'Sana Söz' dizisiyle ekrana dönen Erkan Petekkaya, geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Nehir Erdoğan'la başrolünü paylaştığı 'Sana Söz' dizisiyle ekrana dönen Erkan Petekkaya, geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böbreklerinde sorun olduğunu söyleyen Petekkaya, "3-4 gün hastanede tedavi gördüm. Böbreğime stent takılması gerekiyor ama dizi çekimleri yoğun şimdilik operasyonu erteledim" dedi.

Etiketler : Böbreğine stent takılacak Nehir Erdoğan Sana Söz Erkan Petekkaya
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