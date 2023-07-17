Bizim için yaz ‘konser' demek

Müzisyen Tan Taşçı önceki akşam KKTC'deki bir otelde sevenleriyle buluştu. Müzisyen, gecede geçmişten bguüne kadar olan sevilen şarkılarını seslendirdi. Yoğun bir konser maratonunda olduğunu belirten müzisyen, "Buradan da İzmir'e devam edeceğiz. Bizim için yaz yollar ve konserler demek. Sizlere iyi tatiller diliyoruz" dedi. İki saat sahnede kalan Taşçı konserini alkışlar eşliğinde sonlandırdı.