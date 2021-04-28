'Bizi Ayıran Çizgi' yayında

Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın rol aldığı 'Bizi Ayıran Çizgi' dijital platform Gain'de seyircisiyle buluştu. İstanbul'da yalnızca 24 saatleri olan iki sevgili Sinan ve Sinem'in hikayesine odaklanan dizinin yönetmenlik koltuğunda Soner Caner oturuyor. Dolunay ve Subaşı, çekimler boyunca çok eğlendiklerini de belirtti.