Biz sadece dostuz!

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20 Nisan 2021 Salı 12:00:00 - Güncelleme:20 Nisan 2021 Salı 12:00:00

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Ahu Yağtu, 'Kardeşlerim' adlı dizide birlikte rol aldıkları Celil Nalçakan ile haklarında çıkan birliktelik iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ahu Yağtu, 'Kardeşlerim' adlı dizide birlikte rol aldıkları Celil Nalçakan ile haklarında çıkan birliktelik iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Hem iş arkadaşı hem de iyi bir arkadaş olduklarını belirten Ahu Yağtu, hakkında yapılan yakıştırma haberlerinden rahatsız olduğunu da belirtti.

Etiketler : ahu yağtu celil nalçakan arkadaş
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