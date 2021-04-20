Biz sadece dostuz!

Ahu Yağtu, 'Kardeşlerim' adlı dizide birlikte rol aldıkları Celil Nalçakan ile haklarında çıkan birliktelik iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Hem iş arkadaşı hem de iyi bir arkadaş olduklarını belirten Ahu Yağtu, hakkında yapılan yakıştırma haberlerinden rahatsız olduğunu da belirtti.

