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09 Haziran 2021 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:09 Haziran 2021 Çarşamba 11:00:00

Biz böyle mutluyuz

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'Teşkilat' dizisi sezon finali yapan Ezgi Eyüpoğlu, erkek arkadaşı Oğulcan Engin ile Cihangir'de kameralara yansıdı.

'Teşkilat' dizisi sezon finali yapan Ezgi Eyüpoğlu, erkek arkadaşı Oğulcan Engin ile Cihangir'de kameralara yansıdı. Tatile çıkmayı dört gözle beklediğini söyleyen Ezgi Eyüboğlu, evlilik soruları karşısında ''Şu anda öyle bir planımız yok. Biz böyle mutluyuz" açıklamasını yaptı. Recep ASLAN

Etiketler : Teşkilat sezon finali Ezgi Eyüpoğlu Oğulcan Engin
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