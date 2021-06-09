'Teşkilat' dizisi sezon finali yapan Ezgi Eyüpoğlu, erkek arkadaşı Oğulcan Engin ile Cihangir'de kameralara yansıdı. Tatile çıkmayı dört gözle beklediğini söyleyen Ezgi Eyüboğlu, evlilik soruları karşısında ''Şu anda öyle bir planımız yok. Biz böyle mutluyuz" açıklamasını yaptı. Recep ASLAN