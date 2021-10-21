Birce kendi markasını kurdu

Birce Akalay, kurduğu mücevher ve takı firmasını tanıttı. Oyuncu, 38 parçadan oluşan 'Vanilla Sky ve 'Harem' adında 2 farklı koleksiyon hazırladı. Akalay, tasarımlarıyla ilgili, "Mücevher ve aksesuvar olarak tasarlanmış envai çeşit kelebek görmüşsünüzdür muhakkak. Ben de gördüm ama hiç büyülenmemiştim. O zaman kendi kelebeğimi bulmak için hayal etmekle yola çıkmam gerekiyordu ve bu benim kelebeğim olacaksa tam da benim gibi olmalıydı" dedi.