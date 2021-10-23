Birce'den Son Yaz açıklaması

Başrollerinde Ali Atay ve Alperen Durmaz gibi isimlerin yer aldığı yapıma yeni sezonda dahil olan oyuncunun Son Yaz dizisi reyting kıskacına takıldı. 3 bölüm yer aldığı dizisi ekranlara veda eden Birce Akalay, "Konuk oyuncu olarak girdim, çıktım gibi oldu. Ne yapalım, öyle oldu. Hayatta her şey böyle planlandığı gibi gitmiyor" dedi.