Birce'den Son Yaz açıklaması

23 Ekim 2021 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:23 Ekim 2021 Cumartesi 12:00:00
Birce Akalay'dan Son Yaz açıklaması: Konuk oyuncu gibi oldum
Birce Akalay'dan 'Son Yaz' açıklaması ile dikkatleri üzerine çekti.
Başrollerinde Ali Atay ve Alperen Durmaz gibi isimlerin yer aldığı yapıma yeni sezonda dahil olan oyuncunun Son Yaz dizisi reyting kıskacına takıldı. 3 bölüm yer aldığı dizisi ekranlara veda eden Birce Akalay, "Konuk oyuncu olarak girdim, çıktım gibi oldu. Ne yapalım, öyle oldu. Hayatta her şey böyle planlandığı gibi gitmiyor" dedi.