Birbirlerini takipten çıktılar

1.5 yıldır birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan oyuncu Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen, geçen ay sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Eski sevgililerden yeni bir hamle geldi. İkili, Instagram'dan birbirini takipten çıktı. Şenolsun ve Evirgen'in birbirini takip etmemesine rağmen birlikte çekilen bir fotoğrafı ise silmediği görüldü.