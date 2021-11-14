Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına Nevra Serezli, konuk oldu. Dizi ve sinema dünyasının konuşulduğu yapımda oyuncu, eşi Metin Serezli'yle uzun yıllar süren evliliklerinde karşılıklı olarak hep anlayışlı olduklarını belirtti. Serezli, ''Bizim egomuz yüksek değildi. 'Ben ön plandayım, ben güzelim, sen yakışıklısın, sen rejisörsün, ben reji yapmadım' demezdik. Birbirimizi hep destekledik'' dedi.