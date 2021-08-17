Mor ve Ötesi grubu Harbiye Açıkhava BtcTurk Pro sahnesinde sevenleriyle buluştu. KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleştirilen gecede grup sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Grup, ülkemizde meydana gelen doğal afet ve küresel ısınmayla ilgili, "Hayatımızda olması mümkün olmayan olayları peş peşe yaşıyoruz ve birbirimizden güç alıyoruz. Birbirimize şifa vere vere bu karanlığın içinden çıkacağız. Buna tüm kalbimizle inanıyoruz"' dedi. Konseri izlemeye gelenler arasında, grubun solisti Harun Tekin'in sevgilisi Melisa Sözen de vardı.