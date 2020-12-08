"Hırsım çocukluğumda kaldı"

Çocukken çok hırslı olduğunu ancak şimdi bu durumdan eser kalmadığını söyleyen oyuncu, yaşadığı bir olayı şu sözlerle anlattı: "Hırslı, yaramaz bir çocuktum. Ben tatil yaptığım sırada arkadaşım ‘İngilizce alfabe öğrendim’ dedi. Telefonu kapattım. ‘Olamaz, benim bunu öğrenmem lazım’ dedim. İki günde hırsım yüzünden, İngilizce alfabeyi öğrendiğimi hatırlıyorum. Şu an eser yok ama."

