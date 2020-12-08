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08 Aralık 2020 Salı 13:10:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 10:11:00

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek: Hırsım çocukluğumda kaldı

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‘Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde rol alan Hilal Altınbilek, çocukluğundan bahsetti.

Çocukken çok hırslı olduğunu ancak şimdi bu durumdan eser kalmadığını söyleyen oyuncu, yaşadığı bir olayı şu sözlerle anlattı: "Hırslı, yaramaz bir çocuktum. Ben tatil yaptığım sırada arkadaşım ‘İngilizce alfabe öğrendim’ dedi. Telefonu kapattım. ‘Olamaz, benim bunu öğrenmem lazım’ dedim. İki günde hırsım yüzünden, İngilizce alfabeyi öğrendiğimi hatırlıyorum. Şu an eser yok ama."

Etiketler : Bir Zamanlar Çukurova dizi Hilal Altınbilek oyuncu hırs çocukluk magazin
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