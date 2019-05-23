Perşembe akşamlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta yine heyecan dorukta. Bir Zamanlar Çukurova 35. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? sorularının yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Vahide Perçin ve Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'da nefes kesen sahneler izleyicisini etkilemeyi başarıyor. ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da yine heyecanlı dakikalar izleyicisini bekliyor. Çukurova'da yine silahlar patladı! Üstelik tam sulh ilan edip silahını bırakmışken, Yılmaz bir kez daha namlunun hedefindeydi! Demir'in hediye ettiği silahla, Yılmaz'ı vuran Ercüment, Gülten'i de ortadan kaldırmak için harekete geçer. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bir Zamanlar Çukurova 35. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bir Zamanlar Çukurova 35. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir Zamanlar Çukurova son bölümde; Çukurova'da yine silahlar patladı. Üstelik tam barış ilan edip silahlar bırakılmışken Yılmaz bir kez daha namlunun hedefindeydi. Demir'in hediye ettiği silahla, Yılmaz'ı vuran Ercüment, Gülten'i de ortadan kaldırmak için harekete geçti. Ancak olayın tek görgü tanığı o değildi. Hünkar ve Fekeli de birbirlerinden habersiz olaya şahit olmuşlardı. Patlayan silah arkasından birçok karmaşık olayı getirdi. Dışarıda patlayan silah bir yana konağın içinde de adeta saatli bomba gibi olan Seher, Demir'den hamile olduğunu söyler.

Tüm olanları sakladıkları Züleyha, oğlunu görmeye gidemeyince neler yapacak? Yılmaz tekrar hastaneye nişanlısının önüne ameliyata mı götürülecek yoksa olayların üstüne örtebilecek mi? Demir ve Yılmaz'ı ilk kez bu kadar aynı safta bir araya getiren olay, Hünkar ve Fekeli arasındaki dengeyi de etkileyecek mi?

Dışarda patlayan silah bir yana konağın içinde de adeta saatli bir bomba olarak dolaşan Seher vardır! Bombayı da tam bu olayların ortasında patlatır ve "Demir'den hamile" olduğunu söyler! Hünkar, şimdi ne yapacak? Oğluna büyük sırrını söyleyecek mi yoksa Seher'den kurtulmanın bir yolunu mu bulacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 34 BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Bir Zamanlar Çukurova 34 bölümünde; herkesin hayatını mahveden gerçekler ortaya çıkarken, Demir'in Adnan'ın, Yılmaz'ın oğlu olduğunu en başından beri bildiğini anlaması, Hünkar için büyük bir yıkım olacaktır. Fakat anne-oğul bu konuda birbirlerini anlayarak, gelecek ile ilgili planlar kurmaya başlar. Bir Zamanlar Çukurova 34 bölümünde; bu gerçek ikisinin arasında kalacaktır. Demir’in, şimdi Seher'den nasıl kurtulacağının yolunu bulması gerekir. Annesi ile beraber Seher ile yüz yüze gelir. Seher, Hünkar ile Demir karşısında daha çok direnç gösteremez ve bebeğin Gaffur'dan olduğunu anlatır. Bir Zamanlar Çukurova 34 bölümünde; Hünkar, ilk başta Seher ve Gaffur ile bir araya gelir. Fakat Saniye’nin her şeyi öğrenmesi güç olmaz. Bundan sonra da Seher'e saldırıda bulunur. Gaffur inkar etme konusunda ısrarcı olsa bile, kimseyi kandıramaz. Bir Zamanlar Çukurova 34 bölümünde; üstüne üstlük Saniye'yi sonsuza dek kaybetmek üzeredir. Saniye, çocuk sahibi olamayışına şimdi daha fazla üzüntü duymaktadır. Tüm bu karmaşa içerisinde Seher’le konuşup ona akıl verme görevi ise Züleyha'nındır. Yılmaz ile Müjgan, Fekeli'nin evinde yaşama kararı alınca, evde yeni gelin hazırlığı start alır. Bir Zamanlar Çukurova 34 bölümünde; badana boya esnasında da yatağın altında Züleyha'nın mektubu bulunur. Tüm bu karmaşa içinde Züleyha birden fenalık geçirir ve hastaneye kaldırılıyor. Gelecek haber herkesi büyük şoka sokacaktır…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ KONUSU

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Çukurova’nın en büyük ailelerinden Aladağların hikâyesi anlatılacaktır. Hünkâr Aladağ kocası öldükten sonra çiftliği ve malları tek başına idare etmiştir. Hünkâr hanımın tek oğlu ise Demir’dir. Demir hâkimiyeti seven bir adamdır ve annesinden işleri devralmak ister; ancak tam bu sırada Demir Züleyha adında bir işçi kıza âşık olur. Züleyha’yı kadını yapmak isteyen Demir Züleyha’nın başka bir adama âşık âşık olduğunu öğrenir. Züleyha ve abisi Yılmaz işçi olarak geldikleri bu bölgede çalışmaya başlar; ancak onlar bir zalimden kaçıp gelmiş ve burada dikkat çekmemek için kardeşiz demişlerdir; aslında Züleyha abisi olarak tanıttığı Demir’e Demir’de Züleyha’ya ölümüne sevdalıdır. Demir Züleyha’yı elde etmek için zorlarken Yılmaz Demir’i öldürmek ve ondan kurtulmak ister ancak bunu başaramaz. Züleyha istemese de Hünkâr onu sevdiği adamı öldürtmekle tehdit eder ve Züleyha sevdiği adam yaşasın diye Demir ile evlenmeyi kabul eder.