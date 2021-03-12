Bir yıl sonra yine aynı yerde

Oyuncu Demet Özdemir ile popçu Oğuzhan Koç, mekanların açılmasıyla birlikte soluğu arkadaşlıklarının başladığı restoranda aldı. Emirgan La Boom'da önceki gün yemek yiyen çift, bir yılında ardından yeniden aynı yerde buluştu. Bir senedir arkadaş olan ancak 4 ay önce birliktelikleri kesin olarak başlayan çift, romantikakşam yemeği sonrası ayrı ayrı çıkış yaptı. İlk olarak çıkan Özdemir, soru sorulmasına fırsat vermeden hızlıca aracına binerek uzaklaştı. Acelesi olduğunu söyleyen Demet Özdemir, müsait bir zamanda sorulara yanıt vereceğini aktardı. Özdemir'den 5 dakika sonra mekandan ayrılan Oğuzhan Koç ise "Aynı yerlere gitmiyorduk o yüzden ayrı ayrı çıktık" diye konuştu.

Recep ASLAN

