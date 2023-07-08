‘Bir Sana Yandım'ı yorumladı

Şarkıcı Irmak Arıcı önceki akşam Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi mezuniyet gecesinde sahne aldı. Arıcı, konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Arıcı, merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın 'Hürmet' adlı saygı albümünde Mustafa Ceceli'yle birlikte 'Bir Sana Yandım' adlı eseri seslendirdiğini belirtti. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Arıcı, mezun olan öğrencilerle eğlenceli anlar yaşadı.