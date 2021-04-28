Bir Pokemon kartı 240 bin dolar

Bu kartı özel kılan kartın 2017 yılında CEO Ishihara'nın 60. yaş günü şerefine özel olarak sınırlı sayıda üretilmesi ve yalnızca çalışanlara dağıtılması. Kartın üzerinde CEO'nun bir çiziminin yanında Rotom isimli hayalet/elektrik türündeki Pokemon ve bir Master Ball bulunuyor. Bir diğer önemli detay ise kartın CEO tarafından imzalanmış bir kopya olması.



Pokemon kartlarında rekor ise çok daha yüksek. Yalnızca 20 kopyası olduğu bilinen ve 250 bin dolara alıcı bulan 'Pokemon Illustrator' kartının ikinci sırada yer aldığı listede, 350 bin dolara alıcı bulan Charizard 1st Edition kartı ise liderliği elinde tutuyor.