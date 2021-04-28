  • BIST
    1389.61
  • Dolar
    8,1720
  • Euro
    9,8688
  • Altın
    464,1860
İstanbul
8 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Thodex soruşturmasında yeni detay! Tüm bağlantıları ortaya çıktı
Mide bulandıran olay: Yemek artıklarını nimet diye yemişler
Türkiye'de bir ilkti: Hisar'la ilgili kritik gelişme
BERR-IN 2021 İLKBAHAR / YAZ SEZONU
Ukrayna'dan Türk turizmine övgü: Ülkemizde uygulamak istiyoruz
Bakan Varank: Hiç olmadığı kadar yüksek seviyede
AİHM'den önemli karar: Yunanistan suçlu bulundu
Biden'ın haksız 'Türkiye' kararının perde arkası deşifre oldu
"Soykırım diyen cahildir"
Bakanlık duyurdu! Tam kapanma ile ilgili detaylar belli oldu
Telefon mesajları ortaya çıktı: Türkleri avlayacağım
Körfez'de sıcak gelişme
Veliaht Prens Selman'dan İran'a mesaj
Atıl araziden istihdam sağladı
Bir Pokemon kartı 240 bin dolar
Eşe son sarılış
Sürprizin ardından reklam çıktı
Fırat'ın 'saklı'sında bütün duygular var
Yıldız'a hasret kaldı
Ada hayatı çok zor!
Tek eksiğim Tarık
Oyunculuktan vazgeçerim botokstan vazgeçmem
'Bizi Ayıran Çizgi' yayında
'Yaramaz Çocuklar'a jüri özel ödülü
28 Nisan 2021 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:28 Nisan 2021 Çarşamba 14:30:00

Bir Pokemon kartı 240 bin dolar

ABONE OL

Üzerinde Pokemon Company CEO'su Tsunekazu Ishihara'nın olduğu, oldukça nadir bulunan bir Pokemon kartı, açık artırmada satışa sunuldu. 500 dolar ile açılış yapılan kartın satışı, yaklaşık 240 bin dolarlık bir teklif ile gerçekleşti.

Bu kartı özel kılan kartın 2017 yılında CEO Ishihara'nın 60. yaş günü şerefine özel olarak sınırlı sayıda üretilmesi ve yalnızca çalışanlara dağıtılması. Kartın üzerinde CEO'nun bir çiziminin yanında Rotom isimli hayalet/elektrik türündeki Pokemon ve bir Master Ball bulunuyor. Bir diğer önemli detay ise kartın CEO tarafından imzalanmış bir kopya olması.

Pokemon kartlarında rekor ise çok daha yüksek. Yalnızca 20 kopyası olduğu bilinen ve 250 bin dolara alıcı bulan 'Pokemon Illustrator' kartının ikinci sırada yer aldığı listede, 350 bin dolara alıcı bulan Charizard 1st Edition kartı ise liderliği elinde tutuyor.

Etiketler : pokemon Ishihara özel kart açık artırma
Söz ve müzik Emircan

Söz ve müzik Emircan
Burcu bedenini yeniledi

Burcu bedenini yeniledi
Ünlü bebekler Galata'da

Ünlü bebekler Galata'da
Ne yaptın bacım

Ne yaptın bacım
Bir deri bir kemik!

Bir deri bir kemik!
Pakistan'da 100 milyon izleyici!

Pakistan'da 100 milyon izleyici!
Eser benim yüzümden kilolu

Eser benim yüzümden kilolu
Duygu'da değişim zamanı

Duygu'da değişim zamanı
Doğuş'tan 5 kuruşluk dava

Doğuş'tan 5 kuruşluk dava

EN ÇOK OKUNAN HABERLER