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10 Ekim 2021 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 18:00:00

Bir kadında aradığı özellik: Samimiyet ve saygı

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Son olarak 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Kerem Bürsin, güven kurallarını açıkladı.

Son olarak 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Kerem Bürsin, güven kurallarını açıkladı. Hande Erçel'le bir süredir birlikte olan Bürsin Elle dergisi için objektif karşısına geçti. Oyuncu, samimiyet, doğallık ve saygının önemini vurgularken Bürsin, "Bir insana beni yakın hissettiren en önemli özellikler samimiyet, doğallık ve saygı. Tabii saygı derken korkuyla sağlanan saygıdan bahsetmiyorum. Bir kişinin fikirlerini dinlemem, aynı görüşte olmasan da güvendiğin için saygı duyma. Bunlar çok değerli" dedi.

Etiketler : Samimiyet ve saygı Sen Çal Kapımı Kerem Bürsin Hande Erçel
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